Atalanta-Benevento, le probabili formazioni

Gasperini potrebbe preferire Zapata a Muriel in attacco. Dubbio Pessina-Ilicic sulla trequarti, in porta si rivede Gollini dopo il turno di squalifica. Inzaghi medita il passaggio alla difesa a 3. Possibile rilancio tra i titolari per Tuia, Dabo, Letizia e Iago Falque. Fischio d'inizio alle 20:45

Chi cerca punti preziosi per la qualificazione alla prossima Champions League, chi invece insegue una salvezza oggi distante tre punti. Tempo di Atalanta-Benevento: alle 20:45 (diretta su Sky Sport 254, telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Pellegrini) al Gewiss Stadium si sfidano le formazioni di Gasperini e Filippo Inzaghi, entrambe a caccia di una vittoria chiave in questo finale di stagione. I nerazzurri di casa arrivano dalla vittoria per 5-2 sul campo del Parma, i giallorossi dal discusso ko per 1-3 al Vigorito contro il Cagliari. Curiosità: l'Atalanta è una delle sole quattro squadre contro cui il Benevento ha perso tutte le partite giocate in Serie A. Le altre sono Inter, Napoli e Spal.

Atalanta, Zapata favorito in attacco leggi anche Gasperini: "Chiudere il discorso Champions" Senza Toloi, in difesa Gasperini va verso il trio Djimsiti-Romero-Palomino davanti a Gollini, al rientro dopo il turno di squalifica. A destra rientra Hateboer, con Gosens dall'altra parte. Dubbio Pessina-Ilicic sulla trequarti, mentre Malinovskyi e Zapata sono favoriti per partire tra i titolari in attacco. Serata speciale per l'attaccante colombiano: la prossima sarà la 100esima presenza in campionato con la maglia dell'Atalanta per lui. Sono 35 i gol realizzati finora. Nessuno ha fatto meglio di lui nell'era dei tre punti con questo numero di partite giocate. Panchina in partenza per Muriel. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina: Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini