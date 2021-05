Semplici con qualche dubbio in difesa, in avanti ci saranno Joao Pedro e Pavoletti con Nainggolan trequartista. Iachini ha il dubbio Ribery. Con il francese in campo, potrebbe confermare l'intero undici che ha battuto la Lazio: unico ballottaggio a sinistra, con Igor che insidia Biraghi

Scontro salvezza alla Sardegna Arena, dove il Cagliari ospiterà la Fiorentina . Entrambe le squadre hanno fatto un importante passo in avanti nell'ultimo turno, i viola battendo la Lazio in casa e i rossoblù andando a vincere a Benevento. La squadra di Iachini è a quota 38, ha quindi 7 punti di vantaggio da gestire sul terzultimo posto a tre giornate dalla fine. Il traguardo è lì a un passo. Il Cagliari, invece, è a quota 35 e ha bisogno di qualche punto in più per festeggiare la salvezza. La squadra di Semplici ha ottenuto 13 punti nelle ultime 5 giornate, avvicinandosi così a un obiettivo che un mese fa sembrava lontanissimo.

La probabile formazione del Cagliari

Qualche dubbio per Leonardo Semplici, che ancora non ha deciso se schierare la difesa a 3 o a 4. La prima soluzione dovrebbe essere la più probabile, con Ceppitelli, Godin e Rugani che dovrebbero formare il terzetto davanti a Cragno. L'ex centrale della Juventus, però, è in ballottaggio con Carboni. Altro duello è quello per la fascia sinistra, con Lykogiannis al momento favorito su Asamoah. A destra, invece, dovrebbe esserci Nandez, con Deiola ad affiancare Marin al centro. Nainggolan agirà da trequartista alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

CAGLIARI (3-4-1-2) probabile formazione: Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

La probabile formazione della Fiorentina

Il dubbio in casa Fiorentina si chiama Franck Ribery: il numero 7 non è al meglio e se non dovesse recuperare al suo posto partirebbe dal 1' Kouame accanto a Vlahovic. Con il francese in campo, Iachini potrebbe confermare l'intero undici che ha vinto contro la Lazio nell'ultimo turno. L'altro dubbio è sulla fascia sinistra, dove Igor insidia la titolarità di Biraghi. A destra, invece, sarà confermato Venuti, con Bonaventura, Pulgar e Castrovilli a completare la linea di centrocampo a cinque. In difesa spazio a Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini