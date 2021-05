De Zerbi con Raspadori in attacco, Caputo verrà utilizzato a gara in corso. Pirlo con la novità Dybala al fianco di Cristiano Ronaldo, in porta ci sarà Buffon. Le probabili formazioni della sfida del Mapei Stadium Condividi:

Novanta minuti fondamentali, con in palio 3 punti forse decisivi per le ambizioni europee di Sassuolo e Juventus. I neroverdi sono a -2 dalla Roma e inseguono un settimo posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Conference League. I bianconeri, invece, sono attualmente al quinto posto, quindi fuori dalle quattro posizioni che valgono l'accesso alla fase a gironi della Champions League. La sconfitta per 0-3 subita all'Allianz Stadium contro il Milan ha complicato i piani della Juventus, chiamata ora a un immediato riscatto contro la squadra di De Zerbi.

La probabile formazione del Sassuolo approfondimento De Zerbi: "Juve ferita, ma abbiamo nostre armi" Dopo il ritorno in campo contro il Genoa per 9 minuti, Ciccio Caputo dovrebbe partire nuovamente dalla panchina ed essere impiegato a gara in corso. In avanti sarà confermato Raspadori, con Berardi e Boga esterni nel terzetto alle sue spalle. Per il ruolo di trequartista Djuricic è favorito su Traoré. In mezzo al campo spazio a Obiang al fianco di Locatelli. In difesa i quattro davanti al portiere Consigli saranno Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi