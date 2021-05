Nicola con Zaza e Belotti in attacco, Pioli sceglie Rebic centravanti per sostituire l'infortunato Ibrahimovic: le probabili formazioni di Torino-Milan Condividi:

Torino e Milan inseguono obiettivi diversi, ma si affronteranno con la stessa voglia di portare a casa tre punti fondamentali. I granata vogliono chiudere al più presto il discorso salvezza. La squadra di Nicola ha 4 punti di vantaggio da gestire sul Benevento terzultimo, ma anche una partita in meno da recuperare contro la Lazio. Il Milan, invece, con la bellissima vittoria dell'Allianz Stadium contro la Juventus, ha fatto un grande passo in avanti in chiave Champions. I rossoneri sono secondi a quota 72 al pari dell'Atalanta, con un vantaggio di 3 punti da gestire sui bianconeri che sono al quinto posto in classifica. Diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

La probabile formazione del Torino approfondimento Pioli: "Serve equilibrio per gestire il post Juve" Tante novità in casa granata rispetto all'undici che ha pareggiato a Verona nell'ultimo turno. In difesa spazio a Lyanco al centro, con Bremer e Buongiorno ai suoi lati a formare la linea a tre davanti a Sirigu. Sugli esterni correranno Singo e Ricardo Rodriguez, mentre in mezzo al campo ci saranno Baselli, Mandragora e Lukic. In avanti giocherà Zaza al fianco di Belotti. TORINO (3-5-2) probabile formazione: Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Lukic, Rodriguez; Zaza, Belotti. All. Nicola