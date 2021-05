Juventus-Inter, dove vedere la partita in tv

I bianconeri affrontano gli storici rivali, già sicuri dello scudetto, per conquistare i punti che servono per restare in corsa per il quarto posto. Diretta alle 18:00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

La Juventus è impegnata nella rincorsa ad un posto utile per la Champions League, ma sulla sua strada per il penultimo turno di campionato c'è l'Inter. I nerazzurri sono già certi dello scudetto, già ampiamente festeggiato, ma non concederanno nulla alla storica rivale nel Derby d'Italia. All'andata la squadra di Antonio Conte riuscì ad imporsi per 2-0 (reti di Vidal e Barella), lanciando un segnale forte in quella che poi si è rivelata la cavalcata che ha portato al trionfo finale.