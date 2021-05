Paratici: "Il futuro dipende dall'intera stagione"

Il finale di stagione della Juventus è ancora tutto da decifrare, tra la qualificazione in Champions League da raggiungere, sperando nel passo falso di una rivale, e la finale di Coppa Italia da giocare. Fabio Paratici ha subito chiarito che la squadra non deve fare ragionamenti. "Nessuno gioca per perdere, sarebbe un po' stupido da parte nostra scegliere o pensare cosa sarebbe meglio. Vogliamo migliorarci ogni giorno, è l'atteggiamento giusto per arrivare ai massimi risultati e lo faremo anche nei prossimi giorni" ha spiegato il capo dell’area sportiva dei bianconeri. Per quanto le gare che restano determineranno i traguardi del club, per Paratici "il futuro non dipende da una sola partita, i programmi non si fanno aspettando i risultati di una o due gare, ma guardando ad una stagione e ad una serie di dinamiche. Siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo anche da noi stessi".