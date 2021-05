Dzeko, Pedro e Mkhitaryan: tre segnali per Mourinho

E dal derby per Mourinho sono arrivati tre messaggi chiari e decisamente importanti. Il primo sorriso per lo Special One è arrivato dalla prestazione – arricchita da un gran gol dalla distanza – di Pedro, uno dei suoi fedelissimi. Agli occhi del portoghese non sarà poi passata inosservata la partita di Edin Dzeko: assist per il gol di Mkhitaryan e prova super del bosniaco. Centravanti del presente e, chissà, anche del futuro. Situazione tutta in divenire. Come quella legata al futuro di Mkhitaryan, in scadenza a giugno e con il discorso rinnovo non entrato ancora nella fase 'calda'. Se è vero che il rapporto tra i due ai tempi dello United è stato abbastanza travagliato, è altrettanto vero che lo stesso Mourinho è a conoscenza della centralità e dell'importanza dell'armeno nell'attuale progetto giallorosso. Un ruolo che potrebbe ricoprire anche nella "sua" Roma e in tal caso non è da escludere che possa essere lo stesso Mourinho a muoversi in prima persona per convincere Mkhitaryan a prolungare la sua avventura in giallorosso.