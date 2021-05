Una settimana dopo l’annuncio della Roma, che lo avrà come allenatore dalla prossima stagione, il portoghese posta sui social un video in cui è intento ad analizzare le partite dei giallorossi. Osservato speciale, il giovane Calafiori

José Mourinho è già al lavoro, la testa dello Special One è già alla Roma. Proiettato sulla prossima stagione, quando sarà sulla panchina giallorossa, l’allenatore portoghese si sta portando avanti per arrivare preparato. Eccolo dunque, in un video che lui stesso ha postato sul suo profilo Instagram e che è destinato a mietere like tra i tifosi giallorossi, intento ad analizzare una partita della Roma (nello specifico quella con l’Atalanta), soffermandosi sui movimenti di Riccardo Calafiori.