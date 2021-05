Roma-Lazio, dove vedere la partita in tv

L'anticipo del sabato sera della 37^ giornata del campionato di Serie A è il derby della Capitale tra Roma e Lazio: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Ultimi 180 minuti del campionato di Serie A, Roma e Lazio si sfidano nel derby della Capitale. I giallorossi devono ancora conquistarsi un posto in Europa e hanno 2 punti di vantaggio sul Sassuolo, da gestire per difendere la settima posizione che vale la qualificazione alla prossima Conference League. Un posto più avanti in classifica c'è la Lazio, che è sesta a quota 67 ma con una partita in meno (da recuperare contro il Torino). I biancocelesti, quindi, sono potenzialmente a -3 dal quarto posto che vale i gironi di Champions e a -2 dalla Juventus quinta.