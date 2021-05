Fiorentina-Napoli, dove vedere la partita in tv

La Fiorentina è già salva e ospita un Napoli alla ricerca di una vittoria importante in chiave Champions League: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

La Fiorentina ha chiuso il discorso salvezza, conquistando la permanenza in Serie A con due giornate d'anticipo. I viola si preparano ora a ospitare il Napoli, che invece è ancora pienamente in corsa per il proprio obiettivo. La squadra di Gattuso è al quarto posto in classifica, l'ultimo che offre il pass per la partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Gli azzurri hanno un punto di vantaggio sulla Juventus ma sono comunque padroni del proprio destino: con due vittorie nelle ultime due giornate, il Napoli è aritmeticamente tra le prime quattro del campionato di Serie A.