Parma-Sassuolo, dove vedere la partita in tv

Il Parma per chiudere dignitosamente un campionato che lo vede già retrocesso in B, il Sassuolo per cercare una vittoria che permetterebbe di credere nel pass per l'Europa fino alla fine. Derby emiliano nel pomeriggio al Tardini. Di fronte la squadra di D'Aversa, reduce dal ko in extremis sul campo della Lazio, e quella di De Zerbi, sconfitta per 3-1 dalla Juventus in casa nel turno infrasettimanale. Nei nove precedenti tra i club è in netto vantaggio il Parma: si registrano infatti 5 vittorie gialloblù contro i 2 successi del Sassuolo (2 i pareggi). Al Tardini, inoltre, non è mai arrivato un pareggio tra le due squadre. Il Parma è reduce da 7 sconfitte consecutive, come mai era successo al club in Serie A. La squadra gialloblù ha inoltre il peggior rendimento interno di questo campionato con 11 punti. Il Sassuolo arriva da tre vittorie esterne consecutive e va a caccia del quarto successo di fila, come già accaduto in questo campionato tra settembre e novembre.