Nel derby dell'Emilia tra Parma e Sassuolo, la squadra di D'Aversa prova a conquistare punti per non chiudere questo campionato all'ultimo posto. Cornelius preferito a Pellé, Brunetta titolare. De Zerbi conferma Raspadori e si affida a Defrel. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD