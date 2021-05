37^ giornata: numeri, curiosità e statistiche

Tutto pronto per la penultima giornata di campionato, decisiva per diverse squadre dalla lotta salvezza alla corsa Champions. Parecchie le sfide interessanti: tutti i numeri, le statistiche e le curiosità delle gare del 37° turno di campionato 37^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi:

Genoa-Atalanta, sabato 15 maggio, ore 15 Incontro numero 74 in Serie A tra le due squadre e situazione generale di leggero vantaggio per i rossoblù, che hanno vinto in 26 occasioni contro i 23 successi nerazzurri (24 i pareggi). L'Atalanta, però, ha perso solo una delle ultime 10 partite giocate contro il Genoa, conquistando nel parziale 7 successi e 2 pareggi. Inoltre, di recente, per la squadra di Gasperini buona tradizione in casa del Genoa, dove sono arrivati 4 successi nelle ultime 5 trasferte. Qualora vincesse, l'Atalanta in questo campionato eguaglierebbe il record di vittorie esterne (11) stabilito nella passata stagione. Partita sempre speciale per Gasperini, che ha esordito in A come allenatore proprio con il Genoa, club con il quale ha collezionato più panchine nel torneo (232). Spezia-Torino, sabato 15 maggio, ore 15 Scontro inedito a La Spezia tra le due squadre in Serie A: l'unico precedente è quello dell'andata, il pareggio 0-0 in casa del Torino. Sfida decisiva in chiave salvezza, entrambe le squadre (il Toro con una gara in meno) hanno attualmente quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Benevento. I granata, reduci dal pesante 7-0 interno contro il Milan, non hanno vinto nessuna delle ultime 5 partite giocate contro squadre neopromosse in Serie A.

Juventus-Inter, sabato 15 maggio, ore 18 IL PERSONAGGIO Conte come Trap, vincere a Torino e a Milano Un derby d'Italia decisivo soprattutto per la Juventus, che contro i campioni d'Italia di Antonio Conte ha assolutamente bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. L'Inter, che ha già vinto 2-0 all'andata, in caso di successo vincerebbe due partite consecutive in A contro i bianconeri per la prima volta dal 2003/04 e, qualora non subisse gol, manterrebbe la porta inviolata in entrambe le gare contro la Juve per la prima volta dal 1994/95. I nerazzurri non sono mai andati in rete allo Stadium nelle ultime 5 trasferte e l'ultimo successo esterno risale al novembre 2012 (1-3). La Juve ha subìto gol in tutte le ultime 13 partite stagionali: potrebbe arrivare a 14 per la prima volta dal 1955. I bianconeri, reduci dallo 0-3 contro il Milan, non perdono due gare di fila in casa in Serie A dal 2011. Inter (14) e Juventus (13) sono le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato.

Roma-Lazio, sabato 15 maggio, ore 20:45 leggi anche Lazio, ricorso respinto: col Torino si gioca il 18 Derby di Roma numero 154 in Serie A: i precedenti sorridono ai giallorossi, che hanno vinto 54 volte contro i 39 successi biancocelesti (60 pareggi). La Roma però non vince da quattro derby contro la Lazio in Serie A e per i giallorossi questa è la striscia più lunga di gare senza successi nella competizione dal 1998 (8 in quella circostanza). La Lazio, che ha vinto 3-0 all'andata, potrebbe vincere due derby di fila per la prima volta dal 2012 e mantenere la porta inviolata per due derby consecutivi per la prima volta dal 2006/07. Momenti differenti per le due squadre: la Roma ha perso 4 delle ultime 6 partite in Serie A, la Lazio ne ha vinte 8 delle ultime 10 nella competizione. Sarà anche la sfida tra Dzeko e Immobile: il bosniaco, dopo aver segnato in entrambi i primi due derby giocati contro la Lazio, ha poi messo a segno una sola rete nelle successive 9 gare contro i biancocelesti; Ciro, arrivato a quota 150 reti in tutte le competizioni con la Lazio, ha segnato 4 gol nei derby di campionato contro la Roma: meglio di lui solo Rocchi (5) e Piola (6).

Fiorentina-Napoli, domenica 16 maggio, ore 12:30 vedi anche Volata Champions: la situazione aggiornata Il Napoli ha assoluto bisogno dei tre punti per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions. Gli azzurri hanno vinto 6-0 all'andata e potrebbero trovare due successi stagionali contro la Viola per la prima volta dal 2014/15. La Fiorentina, tra l'altro, di recente non ha una buona tradizione contro gli azzurri: appena 3 vittorie negli ultimi 21 incroci in Serie A (poi 8 pareggi e 10 sconftte). Soltanto uno, invece, il successo al Franchi nelle ultime 11 uscite contro il Napoli, quello dell'aprile 2018 (3-0), poi 5 pareggi e 5 vittorie azzurre. Attenzione a Bonaventura e Insigne: il Napoli è la vittima preferita del centrocampista viola, che ha già messo a segno 5 gol contro questo avversario; la Fiorentina è la squadra contro la quale il capitano azzurro ha segnato di più in Serie A (8 gol). Benevento-Crotone, domenica 16 maggio, ore 15 Sfida numero 4 in Serie A tra le due squadre, non è mai uscito il segno X: nei precedenti, 2 vittorie del Crotone e un successo del Benevento. La squadra di Inzaghi cercherà un successo per restare aggrappata alle speranze di salvezza, mentre gli uomini di Cosmi sono già retrocessi. Il Benevento è la squadra che ha segnato meno nel girone di ritorno (15 gol) e in questo campionato non vince in casa dallo scorso dicembre contro il Genoa: da allora, nelle gare interne soltanto 4 pareggi e 7 sconfitte per i giallorossi. Il Crotone è reduce dal successo sul Verona e cerca la seconda vittoria di fila in Serie A per la prima volta dall'aprile 2018. Il Crotone inoltre ha subìto 91 gol in questo campionato, eguagliando il record negativo stabilito dal Casale nella stagione 1933/34. Udinese-Sampdoria, domenica 15 maggio, ore 15 Leggermente in vantaggio nei precedenti, la Sampdoria ha vinto tutte le ultime 4 sfide in Serie A contro l'Udinese e contro nessuna altra squadra i blucerchiati hanno una striscia vincente aperta più lunga. Le due squadre non pareggiano in campionato dal maggio 2017: da quel momento 5 vittorie della Samp e 2 dell'Udinese. Nelle ultime 5 gare interne, i bianconeri di Gotti hanno ottenuto un solo punto: l'Udinese non rimane a secco di vittorie in casa per 6 partite dallo scorso luglio, quando ottennero 4 punti in 7 gare. La Sampdoria, che nella scorsa stagione ha vinto 3-1 a Udine, potrebbe trovare due successi esterni di fila contro i friulani per la prima volta dal 1997.