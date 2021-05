A 39 anni e 170 giorni, Bruno Alves è diventato il giocatore più anziano a segnare un gol per il Parma in Serie A, superando il connazionale Fernando Couto (37 anni, 263 giorni) a bersaglio nell'aprile 2007 contro il Palermo. Una prodezza, quella del portoghese, che però non è bastata agli emiliani per raccogliere punti contro il Sassuolo

