Serie A, il programma delle partite di oggi

Dopo i quattro anticipi del sabato, la penultima giornata del campionato di Serie A prosegue con le cinque gare della domenica. Dalla corsa Champions a quella per la salvezza, tanti punti pesanti in palio. A partire da quelli che il Napoli proverà a conquistare a Firenze alle ore 12.30. Ne ha un disperato bisogno il Benevento, che ospiterà il Crotone alle ore 15. Stesso orario d'inizio per la gara tra Udinese e Sampdoria. Alle ore 18 in campo Parma e Sassuolo al Tardini, il programma si chiude con il posticipo serale che si giocherà a San Siro tra Milan e Cagliari.