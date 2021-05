La Sampdoria ha perso le ultime due trasferte in Serie A (vs Sassuolo e Inter): i blucerchiati non hanno mai perso più partite esterne di fila nel massimo campionato con Claudio Ranieri in panchina. L’ultima serie negativa fuori casa più lunga risale al periodo settembreottobre 2019 (cinque sconfitte di fila, quattro con Di Francesco e una con Ranieri).