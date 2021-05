Per festeggiare il traguardo della Champions e in vista della finale di Coppa Italia, la città di Bergamo ha voluto omaggiare la squadra nerazzurra con una spettacolare iniziativa: il logo della Dea proiettato su Porta San Giacomo in Città Alta

"Cala la notte e la città si illumina di nerazzurro". L’Atalanta festeggia l’ennesimo grande traguardo raggiunto nella sua storia e, a due giorni dalla finale di Coppa Italia che giocherà contro la Juventus e con la qualificazione alla prossima Champions già in tasca, si regala la spettacolare scenografia di Porta San Giacomo illuminata per una notte con il logo della Dea, ripresa dai canali social nerazzurri.



Un’iniziativa, voluta dai tifosi nerazzurri e appoggiata dal Comune di Bergamo per sostenere la squadra di Gasperini, che ribadisce ancora una volta lo strettissimo legame esistente tra club e città, spesso sintetizzata nella caratteristica espressione usata dai tifosi che seguono la squadra allo stadio: “vado all’Atalanta”, si dice a Bergamo, e non “vado allo stadio”.



E in attesa che il Gewiss Stadium possa presto tornare a riempirsi, c’è un trofeo da inseguire a Reggio Emilia, al Mapei Stadium: mercoledì 19 maggio l’Atalanta proverà a fare la storia conquistando la Coppa Italia. "L'ennesimo, storico traguardo raggiunto, una nuova pagina di Storia atalantina da scrivere insieme”, si legge nel tweet: la conferma che la Dea non è certo sazia...