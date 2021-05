Il Milan ha fallito il primo match point per la Champions dopo lo 0-0 in casa contro il Cagliari. I rossoneri sono a 76 punti al pari del Napoli, con uno di vantaggio sulla Juventus e due posti ancora da assegnare. All'ultima giornata gli azzurri ospiteranno il Verona e i bianconeri andranno a Bologna, mentre i rossoneri saranno impegnati a Bergamo. Dall'Atalanta... all'Atalanta, come un cerchio che si chiude: tutto nascque quel 22 dicembre 2019, dopo quel ko 5-0 con Donnarumma in lacrime e Ibra (appena arrivato) davanti alla tv. Da lì Pioli ha costruito la sua piccola impresa e ora per raccoglierne i frutti deve battere proprio l'Atalanta (già sicura di un posto in Champions), quello che non è riuscito a fare da quando è al Milan (dopo quel 5-0 sono arrivati un 1-1 a luglio a San Siro e un altro ko, 3-0 lo scorso gennaio sempre in casa).

Di Canio. "La salvezza ha 'liberato' il Cagliari"

A Sky Calcio Club gli ospiti di Fabio Caressa hanno analizzato i motivi del mancato successo rossonero. A partire da Paolo Di Canio: "Essendo il Cagliari salvo, forse i giocatori del Milan pensavano bastasse tenere la palla, giocare con serenità; ma poi la gara si è imbrigliata. Il Cagliari ha fatto una grande partita, Semplici l'ha preparata bene in settimana e la salvezza aritmetica conquistata poche ore prima non ha rilassato i sardi, anzi hanno giocato più liberi e sono riusciti a mettere in difficoltà un Milan che non riusciva a trovare spazi. Alcuni giocatori rappresentativi come Calhanoglu sono andati in confusione. C'era irrequietezza, individualità che non sono venute fuori a livello di qualità: Brahim Diaz, che nelle ultime settimane avevamo esaltato, andava spesso a sbattere contro il muro avversario. Non c'è stato quel gioco di squadra che avevamo visto contro la Juve. E ho visto molto nervosismo, così come lo era Pioli a bordocampo".