Quel 2 dicembre 2019, giorno in cui la squadra di Pioli incassava 5 gol da quella di Gasperini, probabilmente tutti i giocatori avrebbero firmato per ritrovarsi un anno e mezzo dopo a giocarsi l'accesso alla Champions all'ultima giornata, con il destino nelle proprie mani. Sì, perché ciò che avvantaggia ancora i rossoneri - inevitabilmente delusi dopo aver sprecato il primo match point contro il Cagliari, dovuto anche a un po' di timore nell'affrontare la gara visto l'obiettivo ormai vicino - è non dover per forza dipendere dalle altre per entrare in Europa dalla porta principale. La forza dei rossoneri in questa stagione è stata anche quella di sapersi riscattare quando ormai gran parte dell'opinione pubblica la dava per spacciata, come accaduto nel netto successo per 3-0 ottenuto allo Stadium contro la Juve. Nonostante l'Atalanta sia tra le avversarie peggiori da affrontare per staccare il pass per la Champions, a dar sostegno alle speranze rossonere ci sono anche le prestazioni lontano da San Siro, con il Milan che è tra le migliori squadre d'Europa in trasferta: ha battuto Napoli, Roma e Juventus e ora vuole vincere anche contro la Dea, forte anche di una difesa che è tornata solida. Nessun gol subito nelle ultime 4, merito anche di uno straordinario Donnarumma che, anche contro il Cagliari, ha salvato i suoi con almeno due interventi decisivi. È mancato sicuramente l'equilibrio quest'anno alla squadra di Pioli, visto che è stata al comando della classifica per tutta la prima parte del campionato, salvo calare nel girone di ritorno. Ma in questa Serie A non è mai uscita dalle prime 4 posizioni e sarebbe un peccato mancare l'obiettivo proprio all'ultima tappa.