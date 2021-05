Francesco Totti ha parlato a Rai Sport all'intervallo della Finale di Coppa Italia, smentendo ogni contatto con la Roma affidata allo Special One: "Nessuno mi ha chiamato. Se succedesse, mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedkin"

"Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne". Così Francesco Totti nell'intervallo della finale di Coppa Italia dove ha esordito come Serie A Ambassador ha smentito ogni contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con l'arrivo di José Mourinho a Trigoria. "Se mi chiamassero? Mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedkin, ne parlerò se sarà opportuno parlarne".

"Buffon? Farà la scelta giusta, come sempre"

Poi Totti parla anche del futuro da calciatore del suo amico Gigi Buffon: "Se dipendesse da lui continuerebbe a giocare, lo ha detto lui. Non ci ho parlato è tanto che non lo sento, ma farà la scelta giusta come ha sempre fatto".