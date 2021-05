La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora l’accordo con il fondo statunitense Oaktree è ufficiale: per l'Inter in arrivo 275 milioni di euro che serviranno a programmare il futuro e a superare le attuali difficoltà economiche dovute alla contrazione dei costi legati alla pandemia. A spiegare e approfondire l'accordo nerazzurro è intervenuto, in collegamento su Sky Sport 24, Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore esperto in sport e business: "Sono stati mesi difficili per l'Inter come per tutti i top club, la pandemia ha colpito duramente il calcio. L'Inter è stata tra le più penalizzate dalla chiusura degli stadi, visto che San Siro avrebbe fruttato tra i 70 e gli 80 milioni. Ma intanto è stato concluso l'accordo con Oaktree, un fondo nordamericano, per 275 milioni. Circa 240 finiranno nelle casse del club nerazzurro, in più tranche, per far fronte alle necessità finanziarie di quest'anno, e a quelle del prossimo. Si tratta di un finanziamento che lascia intatto l'attuale assetto societario, Suning resta quindi azionista di maggioranza. Il finanziamento dovrà essere restituito in tre anni, e le quote del club restano in pegno al soggetto che erogherà questo prestito. Ma ora Suning, che dovrà pagare il capitale più gli interessi, si trova in una situazione più serena. Anche perché l'interesse non era mai stato quello di cedere il club, a maggior ragione dopo i risultati sportivi ottenuti".