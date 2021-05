Accolta la richiesta della Lega Serie A, per la gara tra Inter e Udinese (al termine della quale verrà consegnato il trofeo per lo scudetto alla squadra di Antonio Conte) sarà consentito l'accesso di 1000 ospiti del club allo stadio Meazza

La partita tra Inter e Udinese, in programma domenica 23 maggio alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, verrà giocata davanti a 1000 spettatori. È stata infatti accettata la richiesta della Lega Serie A, che aveva chiesto una deroga per permettere l'accesso del pubblico a San Siro in occasione della gara al termine della quale la squadra di Antonio Conte riceverà il trofeo per lo scudetto.