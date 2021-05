Serie A, la presentazione della 38^ giornata

Chiuso il discorso salvezza, la 38^ giornata di Serie A dovrà decretare gli ultimi verdetti per l'Europa: Milan, Napoli e Juventus si giocano due posti nella prossima Champions League. Tutto il programma completo dell'ultimo turno con curiosità e statistiche Condividi:

Cagliari-Genoa, sabato 22 maggio, ore 20:45 Due punti di differenza in favore della squadra di Ballardini, ma entrambe le squadre possono giocare quest'ultima gara del campionato con tranquillità dopo aver festeggiato la salvezza. Gli ultimi due confronti sono finiti 1-0 per il Genoa, che non ha mai ottenuto tre successi di fila contro il Cagliari. La squadra sarda, però, ha vinto 6 delle ultime 8 gare giocate in Serie A contro i liguri (per il resto 1 pareggio e 1 sconfitta). Crotone-Fiorentina, sabato 22 maggio, ore 20:45 Ultima gara in Serie A per il Crotone, che saluterà questa categoria e nella prossima stagione giocherà in Serie B. I rossoblù hanno vinto una sola volta contro la Fiorentina, per il resto tre successi viola e un pareggio. In questi cinque precedenti, però, il Crotone non ha mai tenuto la porta inviolata. Nonostante la retrocessione, la squadra rossoblù ha ottenuto 4 punti nelle ultime due giornate e non resta imbattuta per tre gare di fila dal 2018, quando in panchina c'era Zenga. La Fiorentina ha 39 punti e non chiude un campionato con un punteggio inferiore a 40 dalla stagione 2001/2002. Sampdoria-Parma, sabato 22 maggio, ore 20:45 Altra squadra retrocessa è il Parma, che da ultima in classifica farà visita alla Sampdoria a Marassi. I blucerchiati hanno invece conquistato un ottimo nono posto, alle spalle delle 7 grandi e del Sassuolo. Sono 43 i precedenti in Serie A tra le due squadre, bilancio in perfetta parità: 16 successi a testa e 11 pareggi.

Inter-Udinese, domenica 23 maggio, ore 15 approfondimento Quanto vale il piazzamento finale in classifica L'Inter chiude la stagione a San Siro, nella giornata in cui verrà premiata per il suo 19° scudetto. I nerazzurri ospitano l'Udinese, squadra contro la quale hanno perso soltanto una delle ultime 12 partite in Serie A, pareggiando in due occasioni in questo parziale e vincendo ben 9 volte. Nel complesso sono 95 i precedenti tra queste due formazioni: 47 successi dell'Inter, 21 per i bianconeri e 27 pareggi. Atalanta-Milan, domenica 23 maggio, ore 20:45 Partita decisiva in chiave Champions League, obiettivo già raggiunto dall'Atalanta ma non dal Milan. I rossoneri hanno fallito il primo match point a disposizione, pareggiando per 0-0 a San Siro contro il Cagliari, e ora saranno costretti a giocarsi tutto in quest'ultima giornata. Il Milan ha vinto una sola volta contro l'Atalanta negli ultimi 11 confronti in Serie A: 1-3 a Bergamo con Gattuso in panchina nel 2019 (per il resto 6 pareggi e 4 sconfitte). E proprio al Gewiss Stadium i rossoneri subirono la sconfitta più pesante dell'era Pioli: 5-0 alla fine del 2019. L'Atalanta è reduce da sette vittorie consecutive in casa, potrebbe arrivare a otto per la prima volta nella sua storia. Bologna-Juventus, domenica 23 maggio, ore 20:45 Il Bologna è già salvo, mentre la Juventus si gioca in quest'ultima giornata la possibilità di qualificarsi ai gironi della prossima Champions League. I bianconeri, al momento, sono quinti, quindi dovranno vincere e sperare che una tra Milan e Napoli si fermi. La Juventus ha vinto gli ultimi nove confronti con il Bologna, miglior striscia di successi consecutivi contro una delle squadre presenti in questa Serie A. I rossoblù hanno vinto appena una volta contro i bianconeri nelle ultime 30 partite giocate in casa (per il resto 10 pareggi e 19 sconfitte). L'ultima vittoria nel 1998 con Carlo Mazzone in panchina: 3-0 con reti di Paramatti, Signori e Fontolan.