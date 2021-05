Il difensore esalta il lavoro di Conte: "Dietro i suoi successi c'è metodo e passione, lui prende una squadra, la rivoluziona e la porta al trionfo. La sua forza? Allena tutti allo stesso modo, anche chi non gioca. Per me lo scudetto è una soddisfazione incredibile"

La gioia per uno scudetto vinto al termine di una lunga cavalcata arrivata, nel suo caso, dopo tanti anni di militanza in nerazzurro. Andrea Ranocchia non nasconde la sua felicità ai microfoni di Sky Sport: "Siamo molto contenti e soddisfatti, abbiamo chiuso il percorso nel miglior modo possibile e meritatamente. Personalmente dopo oltre 10 anni di Inter è una grandissima soddisfazione, sono veramente contento”. Il difensore nerazzurro esalta il lavoro di Antonio Conte: "Ha fatto un’escalation incredibile. Io lo conosco da quando ha esordito come allenatore all’Arezzo, ha fatto un percorso straordinario. Ha vinto ovunque ha allenato e mai per caso: dietro i suoi successi c’è metodo, passione, tanto lavoro, ha un grande staff alle spalle e poi ha la capacità di saper scegliere e indirizzare i giocatori verso le cose che richiede. Credo che in questa cosa sia tra i migliori al mondo. Conte prende una squadra, la rivoluziona e la porta a vincere. È quello che ha fatto negli ultimi due anni, da quando è qui con noi", ha proseguito Ranocchia.