Napoli-Verona, dove vedere la partita in tv

Gattuso vuole chiudere la stagione centrando la qualificazione in Champions, Juric cerca all’ultima giornata il successo che manca da otto partite. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

La sconfitta che il Napoli rimediò a gennaio contro il Verona mise in discussione la posizione di Gennaro Gattuso. Oggi invece per gli azzurri vale la qualificazione alla prossima Champions League. Soltanto una vittoria darebbe la certezza di centrare l’obiettivo, rientrando tra le prime quattro in classifica. La squadra di Juric proverà a chiudere il campionato con una vittoria che manca ormai da otto partite (2-0 a Cagliari lo scorso 3 aprile). La gara sarà diretta dall'arbitro Daniele Chiffi di Padova, gli assistenti saranno Longo e Variani, il quarto uomo Fourneau; al VAR ci saranno Nasca e Cecconi.