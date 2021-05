Dopo essere stato premiato dal presidente Figc Gabriele Gravina per le 100 presenze con l’Italia, il difensore ha parlato della notizia del giorno: il ritorno di Allegri alla Juventus. "Ci darà una grossa mano con la sua esperienza. Non vedo l’ora di ripartire perché veder vincere uno scudetto non è stato bello”. Sull’addio di Pirlo: "Alla prima esperienza ha raggiunto grandi traguardi". E poi c’è l’Europeo alle porte: "Non ci sentiamo inferiori a nessuno e vogliamo stupire"

Prima del test tra Italia e San Marino della Sardegna Arena di Cagliari, Leonardo Bonucci è stato premiato dal presidente della Figc Gabriele Gravina per aver raggiunto le 100 presenze in Nazionale. All’intervallo il difensore ha parlato alla Rai: "Arrivare a 100 presenze era importante per me, ma d'ora in poi la vivrò di partita in partita. Ora però ci prepariamo per giocare un grande Europeo. Veniamo da un anno e mezzo senza sosta ma siamo pronti. Ci sono squadre un gradino sopra noi ma non ci sentiamo inferiori a nessuno e vogliamo stupire".

Il ritorno di Allegri alla Juve e l'addio di Pirlo

Inevitabili due chiacchiere sul ritorno di Max Allegri alla Juventus: "Ci darà una grossa mano nella gestione del gruppo, con la sua esperienza. Non vedo l’ora di ricominciare perché guardare gli altri vincere lo scudetto non è stato bello, partiremo ancora più carichi”. Sull’addio di Andrea Pirlo: "Ci sentiamo costantemente. Mi ha detto che da oggi lo devo chiamare Andrea e non più Mister. Alla prima esperienza ha raggiunto grandi traguardi. Ci è mancato lo scudetto ma era difficile: sia per condizioni esterne che per il poco tempo che ha avuto”.