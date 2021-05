L'ex team principal della Ferrari, membro del CdA bianconero dal 2012, entrerà a far parte del gruppo dirigenziale: l'annuncio è previsto nei prossimi giorni. Promozione in vista anche per Cherubini

Dopo l'addio di Fabio Paratici e il ritorno di Massimiliano Allegri, prosegue la rivoluzione in casa Juventus. In entrata, infatti, c'è un nuovo amministratore delegato: si tratta di Maurizio Arrivabene. È lui in pole per ricoprire questa carica dirigenziale e l'annuncio avverrà nei prossimi giorni. Arrivabene, team principal della Ferrari dal 2014 al 2019, è membro del consiglio d'amministrazione della Juventus dal 2012. Fino al 2015, inoltre, è stato membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazioni.