Il Milan ha ritrovato la qualificazione in Champions League dopo 8 anni di assenza e nella serata di lunedì, un gruppo di sostenitori rossoneri ha voluto ringraziare la società all'esterno di Casa Milan per il traguardo raggiunto. Cori e fumogeni alla presenza dei dirigenti rossoneri per celebrare un traguardo importante che, però, come ha spiegato Paolo Maldini agli stessi tifosi, è soltanto un punto di partenza per il futuro del club: "Grazie ragazzi per il vostro sostegno in questi anni - ha esordito Maldini - Ve lo posso dire da calciatore e anche da dirigente. Questo è solamente l'inizio, è un traguardo, ma è un punto di partenza, non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora, li abbiamo affrontati credo nella giusta maniera e siamo il Milan, dobbiamo essere protagonisti".