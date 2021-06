Il noto giornalista, nuovo responsabile delle strategie di comunicazione del club giallorosso, alla Gazzetta dello Sport: "So quanto Roma sia una piazza complessa quando si parla di calcio, ma ho tante iniziative in testa. I Friedkin sono attenti a quello che viene detto. Ritorno di Totti? Ci parlerò..."

Non solo Mourinho in panchina, la rivoluzione della Roma passa anche dalla comunicazione. E in questo senso i giallorossi si sono affidati a Maurizio Costanzo, nuovo responsabile di strategie della comunicazione del club. "Mi occuperò dei rapporti con giornali, radio e tifosi - spiega il noto giornalista alla Gazzetta dello Sport - so bene quanto questa piazza sia complessa da gestire quando si parla di calcio".