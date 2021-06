L'allenatore portoghese ha richiesto la permanenza dell'esterno offensivo olandese, di rientro dalla stagione in prestito al Lipsia: nell'idea di Mourinho, Kluivert si giocherà il posto a sinistra nel 4-2-3-1 con El Shaarawy. Per quanto riguarda il mercato in entrata sono sempre più vicini Rui Patricio e Zhaka, mentre è in uscita Pedro CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE Condividi:

L'inizio del ritiro a Trigoria del prossimo 6 luglio è distante poco meno di un mese, ma la Roma e Josè Mourinho sono già al lavoro per costruire la rosa in vista della prossima stagione. Archiviato il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, che ha prolungato per un altro anno, Mourinho si trova a dover decidere il futuro di diversi giocatori che rientreranno di prestiti. Tra questi c'è Justin Kluivert, che nell'ultima stagione ha collezionato 4 gol e 1 assist in 27 presenze con la maglia del Lipsia. Il profilo dell'esterno offensivo olandese è molto gradito a Mou, che vorrebbe tenerlo a meno di clamorose offerte. Nell'idea dell'allenatore portoghese, Kluivert ed El Shaarawy saranno i due chiamati a giocarsi il posto come esterno d'attacco di sinistra nel 4-2-3-1.

La stima di Josè Mourinho nei confronti di Kluivert risale a molto prima del suo approdo sulla panchina giallorossa. Emblematico l'incontro che i due hanno avuto in occasione della finale di Europa League del 2017, quando il Manchester United di Mou si impose per 2-0 sull'Ajax di Kluivert. Al termine della gara, i due rimasero a parlare per qualche minuto sul terreno di gioco e l'allenatore portoghese fece una promessa al giovane calciatore: un giorno lo avrebbe allenato. Quel giorno forse è arrivato...