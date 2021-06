Gattuso-Fiorentina, c'è già tensione tra le parti

A meno di un mese dall'approdo ufficiale sulla panchina viola, si registrano le prime frizioni tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina. Problemi determinati dal calciomercato, nati dalle differenti considerazioni fatte sui giocatori da acquistare per rinforzare la squadra, arrivata 13^ nell'ultimo campionato. La società preferirebbe effettuare investimenti più contenuti per i nomi proposti da Jorge Mendes - rappresentante anche dell'allenatore -, come quello di Sergio Oliveira del Porto o di Guedes. Le maggiori tensioni, dunque, sono tra il club e l'agente di Gattuso che, dal canto suo, comincia a percepire insofferenza per come sono state condotte le prime trattative. Cosa succederà adesso? Sono in corso valutazioni per capire se ci sarà la possibilità di ricucire il rapporto e dare il via, anche sul campo, all'avventura di Gattuso sulla panchina della Fiorentina o procedere a quello che sarebbe un clamoroso divorzio anticipato. La situazione non è irreparabile, anche perché ci sono altri obiettivi da raggiungere e la voglia di investire resta, ma per profili più giovani.