Dopo la separazione dalla Fiorentina ufficializzata nelle scorse ore, l’ex allenatore del Napoli è diventato l’opzione principale per la panchina del Tottenham. L’accordo dei londinesi con Fonseca era solo da formalizzare, ma non è stato possibile procedere per motivi fiscali

Da due intese mancate potrebbe nascere ora una nuova, e a questo punto clamorosa, doppia opportunità. Tutto nel giro di poche ore. È quanto sta accadendo sull'asse Firenze-Londra, dove in breve tempo si sono verificate due separazioni inattese: prima quella di Gennaro Gattuso dalla Fiorentina, che aveva già firmato un contratto con i viola - non depositato - meno di un mese fa; poi quella di Paulo Fonseca dal Tottenham, che nonostante l'accordo preliminare già trovato alla fine non siederà sulla panchina degli Spurs a causa di alcuni problemi fiscali che hanno reso meno sostenibile l'affare. Tutto da rifare dunque per i dirigenti dei Viola e dei londinesi, che però ora potrebbero a sopresa scambiarsi gli allenatori. La primissima idea di Paratici una volta tramontata l'ipotesi Fonseca infatti è stata proprio quella di contattare Gattuso, che ha immediatamente dato il suo consenso a un trasferimento a Londra e ora è vicinissimo a firmare un biennale. La Fiorentina, invece, dal canto suo potrebbe seriamente buttarsi sull'ex allenatore della Roma, già contattato nel mese scorso prima di trovare l'accordo, poi annullato, con Gattuso. Sullo sfondo anche l'ipotesi che porterebbe a Claudio Ranieri, molto legato all'ambiente Viola dove ha allenato per 4 stagioni dal '93 al '97, e quella relativa a un altro ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, reduce dall'esperienza con il Lione.