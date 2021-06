Il difensore inglese, riscattato dai rossoneri, ha parlato al canale Twitch del club: "Siamo in Champions e ne siamo felici, vogliamo dare continuità. Sono tornato qui per migliorarmi. Kjaer è un leader, giocare vicino a lui è una fortuna" Condividi:

Migliorarsi e vincere. Fikayo Tomori ha le idee chiare per il proseguo della sua esperienza al Milan dopo che il club rossonero lo ha riscattato dal Chelsea: "Siamo in Champions e ne siamo felici - ha spiegato Tomori al canale Twitch del club rossonero - ma siamo il Milan, dobbiamo lottare per vincere. Abbiamo finito la stagione secondi, ora vogliamo provare a colmare il gap e vincere il campionato. Inoltre cercheremo di fare una buona Champions League".

"Sono tornato per migliorare" leggi anche Il Milan riscatta Tomori dal Chelsea Se il primo passaggio è la vittoria dello scudetto, il secondo è la crescita personale. Tomori vuole proseguire il percorso intrapreso nell'ultima stagione, anche grazie agli insegnamenti di Pioli: "L'allenatore mi ha detto subito cosa avrebbe voluto in campo - racconta - Mi sento migliorato come giocatore, ecco perché sono tornato qui, per migliorare. In Serie A ho imparato molto, non potevo fidarmi solo della mia velocità. Ho appreso molto dai miei compagni. Il modo in cui gioca la squadra è un bene per tutti, voglio continuare a migliorare e a crescere".