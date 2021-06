Il Milan riscatta Tomori dal Chelsea

Fikayo Tomori è un giocatore del Milan a titolo definitivo . La società rossonera aveva già comunicato nelle scorse settimane al Chelsea – club che lo scorso gennaio ha ceduto il difensore classe 1997 in prestito con diritto di riscatto – che avrebbe esercitato l’opzione di acquisto del cartellino, ora è arrivata anche la documentazione firmata da tutte le parti in causa. Definito ogni dettaglio contrattuale, nelle prossime ore ci sarà anche l’annuncio ufficiale. Per acquistare a titolo definitivo Tomori, il Milan ha versato nelle casse del Chelsea 25 milioni di sterline , la cifra concordata al momento dell'arrivo del difensore in Italia. Nessuno scontro, ma il Milan ha deciso di procedere ugualmente perchè convinto dalle qualità del difensore.

I numeri in rossonero di Tomori

approfondimento

Milan su Adli: offerti 5 milioni più bonus

Tomori ha convinto fin da subito lo staff tecnico rossonero, tanto che in breve tempo si è guadagnato un posto da titolare al centro della difesa del Milan. Alto rendimento e numeri importanti: 17 le presenze in campionato, arricchite dal gol del 3-0 contro la Juventus, 4 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Prestazioni in crescendo che hanno convinto il Milan a puntare su di lui anche per il futuro.