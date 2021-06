Un ricordo indelebile, nonostante siano passati 20 anni da quel 17 giugno 2001, giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo scudetto. Una giornata storica, che la società giallorossa ha voluto celebrare sui propri profili social con diverse iniziative dedicate: dal post celebrativo su Instagram che ritrae in primo piano Totti, Batistuta e Montella – tre dei grandi protagonisti dell’impresa giallorossa –, alla maglia indossata in quella stagione riprodotta in edizione limitata e numerata e in vendita negli store della società, al docufilm visibile su Youtube che ripercorre la cavalcata della squadra di Capello.