MONDIALE 1986: PRUZZO - Ancora lui, sempre lui. Non qualificatasi per Euro '84, l'Italia tornò in campo per la successiva Coppa del Mondo. L'escluso di lusso di quell'edizione, nelle scelte di Enzo Bearzot, fu ancora il centravanti classe '55, reduce da un'altra stagione da capocannoniere (la terza in carriera). Quella volta non la prese bene: "Ho vinto quattro volte la classifica marcatori, tre in A e una in B, ho vinto uno scudetto, ho giocato una finale di Coppa Campioni, non sono proprio l’ultimo arrivato. Eh, che ci vogliamo disperare?”