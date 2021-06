La nota ufficiale del club dopo la riunione del CdA: "Impatti della pandemia sui tre esercizi 2019-22 stimabili in 320 milioni. Confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo. Definite le linee guida di un aumento di capitale fino 400 milioni: la proposta sarà esaminata e definita nella riunione del CdA del prossimo settembre". Deleghe per la gestione dell’Area Football a Maurizio Arrivabene

Juventus, riunione del Consiglio di Amministrazione. Il club bianconero - tramite un comunicato stampa - ha esaminato gli impatti della pandemia sui tre esercizi 2019-22, "stimabili ad oggi in 320 milioni di euro complessivi quali effetti economici negativi diretti ed indiretti". Nel dettaglio, "la pandemia ha ridotto direttamente e indirettamente l’apporto di numerose voci di ricavo (principalmente da gare e da prodotti), ha inciso sulle prospettive di realizzazione o di incremento delle stesse e di altri proventi (principalmente legati alla gestione dei calciatori) e ha incrementato talune voci di costo". I 320 milioni stimati sono collocati nel "periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2022. Tali stime - specifica la Juve - assumono, tra gli altri elementi, una progressiva eliminazione delle misure restrittive nel corso dell’esercizio 2021-22 e una sostanziale e progressiva normalizzazione del contesto economico generale a partire dal secondo semestre del 2022." Per questo motivo sono confermati gli obiettivi strategici di lungo periodo del piano di sviluppo 2019-24: "Il Consiglio di Amministrazione, ipotizzando di operare dalla stagione 2022-23 in assenza di impatti legati alla pandemia - si legge - ha confermato i principali obiettivi strategici del Piano di sviluppo". Tra questi, "mantenimento della competitività sportiva, incremento della visibilità del brand Juventus e consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario".