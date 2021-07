Calvarese resta. Rocchi designatore, ci siamo

L'innalzamento a 46 anni dei limiti di età per gli arbitri di serie A permetterà al direttore di gara teramano di dirigere anche nella prossima stagione. L'ex arbitro internazionale fiorentino ha ancora dubbi ma alla fine accetterà l'eredità di Rizzoli. Promozione alla memoria per Daniele De Santis, l'arbitro ucciso lo scorso settembre

Giampaolo Calvarese nella prossima stagione sarà ancora a disposizione del designatore arbitrale, che salvo ribaltoni dell'ultimo minuto sarà Gianluca Rocchi . E' questo il riassunto della giornata arbitrale che all'ora di cena ha visto la formalizzazione dei cosiddetti "nuovi ruoli": l'organico di serie A e B cresce di una unità, visto che sono stati promossi 5 arbitri dalla C (Colombo, Cosso, Marcenaro, Miele e Zufferli) e ne sono stati dismessi 4 (Amabile, Illuzzi, Robilotta e Ros), e continuerà ad annoverare tra le proprie fila Calvarese, finito nel mirino della critica per la direzione di Inter-Juventus del maggio scorso. Il teramano, 45enne, potrà giovarsi delle norme transitorie recentemente introdotte che innalzano a 46 anni i limiti di età per i direttori di gara di serie A/B . Formalmente ancora in organico anche La Penna e Pasqua , che però hanno chiuso la stagione senza arbitrare per la sospensione cautelare disposta - e ancora in corso - a seguito del procedimento disciplinare sui sospetti rimborsi spese falsificati.

L'omaggio a Daniele De Santis

Da segnalare la promozione in CAN, a titolo onorifico, alla memoria di Daniele De Santis, il giovane arbitro della sezione di Lecce scomparso lo scorso 21 settembre in circostanze tragiche. "Per lui sarebbe stata la stagione del definitivo salto di qualità - si legge nella motivazione - avrebbe sicuramente concorso con i migliori per la promozione".

Rocchi pronto a sciogliere la riserva: sostituirà Rizzoli

Intanto mancano poche ore all'ufficialità della nomina di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri di A e B al posto dell'uscente Nicola Rizzoli. Rocchi (che con Rizzoli avrebbe lavorato volentieri, considerata la mole del lavoro da fare anche sul Var, che sbarcherà in B), non ha ancora sciolto la riserva ma tutto lascia pensare che accetterà, spinto anche dal suo principale sponsor, il presidente federale Gravina. I suoi vice dovrebbero essere l'ex arbitro ed ex responsabile della serie D Gervasoni e l'ex assistente internazionale Di Liberatore, "socio" storico di Rocchi sul campo. Domenico Messina, che a lungo era stato in pole proprio per la carica di designatore, nonostante la stima reciproca e il legame con Gianluca Rocchi ha rifiutato la carica di vice-responsabile. Il mosaico insomma si sta componendo, anche se è stato più complicato del previsto.