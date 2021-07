La quarantena slitta le date

Vista la quarantena in programma, slitteranno le date previste per conferenza stampa e primo allenamento: la presentazione sarà la prossima settimana, mentre la prima seduta è fissata per il 7. La Roma ha chiesto alla Asl di attivare la procedura "casa-lavoro" per consentire allo 'Special One' di dirigere l'allenamento in presenza, ma con distanziamento, e poi tornare in hotel: il portoghese ha infatti il Green Pass, può fare un tampone al giorno e ha reali motivi di lavoro