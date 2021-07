Prima giornata memorabile per il nuovo allenatore giallorosso, arrivato all'aeroporto di Ciampino nel primo pomeriggio a bordo di un volo privato pilotato da Dan Friedkin. Centinaia i tifosi in visibilio ad accoglierlo anche a Trigoria, salutati a distanza dallo Special One che resterà in isolamento per 5 giorni. Dalla partenza per Roma al tour per il centro sportivo, riviviamo il Mourinho-Day attraverso le immagini più belle

