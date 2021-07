Il centrocampista, al rientro all’Inter dopo il secondo prestito al Cagliari, a Sky Sport parla così in vista della prossima stagione: "Se resterò in nerazzurro mi giocherò le mie chance". Poi su Lukaku, avversario dell'Italia nei quarti degli Europei: "Ora pensa solo al calcio, ha cambiato mentalità. Non come me..."

Radja Nainggolan, rientrato all’Inter dopo il nuovo prestito a Cagliari, attende di conoscere il suo futuro e, ai microfoni di Sky Sport, risponde così all’eventualità di ritrovarsi a giocare ancora con Luciano Spalletti. L’allenatore nato a Certaldo, che alla Roma ha saputo creare un grandissimo rapporto e valorizzare il centrocampista belga, ha appena iniziato la sua nuova avventura con il Napoli: "Lì può fare un grandissimo calcio: ha tanti giocatori di qualità, può essere una squadra molto fastidiosa". E se arrivasse una chiamata per raggiungerlo? "Ho 33 anni, vivo bene e sereno, non devo stravolgere la mia vita più di tanto. Oggi non so ancora dove sarà il mio futuro, al momento sono un giocatore dell’Inter. Se sarà a Cagliari cercherò di portare il club il più in alto possibile, altrimenti cercherò di giocarmi le mie chance in nerazzurro".