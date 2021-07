La storia di Darboe, dal barcone alla Serie A

approfondimento

Dal barcone alla prima in A: la storia di Darboe

Come si capisce chiaramente dal video, Darboe non ha dimenticato le sue origini, la povertà e quell'amore per il calcio che lo ha portato a intraprendere qualche anno fa un pericoloso viaggio alla ricerca della fortuna in Europa. "Sei troppo forte a giocare a calcio, vai in Europa e vedrai che lì ce la farai", gli diceva un suo amico in Gambia, dove Darboe è nato il 6 giugno 2001. Il visto per partire però non è mai riuscito a ottenerlo e così, come raccontato dallo stesso calciatore, a 14 anni ha dovuto affrontare un viaggio di 5mila chilometri e durato sei mesi a bordo di un barcone attraverso il Mar Mediterraneo. Due amici come compagni di viaggio e ovviamente l'inseparabile pallone. Sbarcato in Italia senza genitori, venne trasferito in una casa famiglia a Rieti e lì ha cominciato a giocare per la squadra amatoriale dello Young Rieti, prima che la Roma lo tesserasse nel gennaio 2019. Da lì in poi la sua vita è cambiata: entrato a Trigoria senza nemmeno le scarpette, Darboe è diventato uno dei punti di forza della Primavera di Alberto De Rossi. E viene notato anche da Paulo Fonseca che, nel maggio del 2021, lo fa esordire in prima squadra. Aveva ragione quel suo amico in Gambia, "Vai in Europa e vedrai che ce la farai".