Leonardo Spinazzola, operato in Finlandia dopo la rottura del tendine d'Achille sinistro, nel pomeriggio di martedì 6 luglio ha fatto ritorno a Roma. Non appena sbarcato al gate privato dell’aeroporto di Ciampino, il giocatore si è diretto subito a Trigoria, dove ad attenderlo c'era José Mourinho. Lo Special One, oltre ad averlo chiamato per rincuorarlo dopo l’infortunio, ha voluto parlare di persona con l’esterno giallorosso (come si vede dalle immagini pubblicate da forzaroma.info). Un rapido scambio di battute, prima di incontrare casualmente un altro calciatore giallorosso: è Gianluca Mancini, anche lui a Trigoria per i test atletici. La giornata di Spinazzola si concluderà davanti alla tv, per vedere la semifinale tra i suoi compagni della Nazionale contro la Spagna (match in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football). Il sogno è poter raggiungere gli azzurri domenica 11 luglio per la finale dell’Europeo, per fare il tifo dalla tribuna di Wembley.