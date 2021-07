Dionisi: "Innamorato del Sassuolo, è stimolante"

La presentazione del nuovo allenatore neroverde: "Il mio obiettivo è non far ricredere le persone che hanno puntato su di me. De Zerbi ha fatto una scelta coraggiosa, lo ammiro. Sarebbe folle non cercare di dare continuità a quanto fatto in questi anni" Condividi:

Inizia una nuova era per il Sassuolo. Chiuso il triennio con Roberto De Zerbi in panchina, è iniziata ufficialmente l'avventura di Alessio Dionisi. Una scelta nel segno della continuità da parte del club neroverde che ha deciso di puntare su un altro giovane allenatore emergente: "So che l'eredità che raccolto è difficile, ma sarà molto stimolante - spiega Dionisi nella conferenza stampa di presentazione - Sono qui perché il Sassuolo ha scelto me: ci siamo incontrati, innamorati e sposati. Il Sassuolo è una società importante che sta dimostrando sul campo un'identità". Un matrimonio iniziato dopo le avance della Sampdoria che per settimane ha corteggiato l'ex allenatore dell'Empoli: "Negli innamoramenti ci sono dei mezzi ripensamenti e avvicinamenti, la Samp è stato questo. Speravo che il Sassuolo riuscisse a trovare un accordo con l'Empoli e tutto è andato bene. Il mio obiettivo è non far ricredere le persone che hanno puntato su di me".

"Ammiro De Zerbi, con me è stato molto disponibile" leggi anche Tutti gli allenatori della Serie A 2021-2022 Dionisi raccoglierà la pesante eredità di Roberto De Zerbi per il quale ha speso parole d'elogio dopo la telefonata dei giorni scorsi: "De Zerbi ha fatto una scelta coraggiosa, lo ammiro - ammette - È stato molto disponibile. Spesso vediamo le persone solo di facciata, poi a luci spente anche gli allenatori sono disponibili e lui con me si è reso disponibile. C'è stata una telefonata per avere informazioni sul suo percorso e cercherò di fare tesoro dei consigli". Idee chiare, come gli obiettivi da seguire in campo: "Giocare, riconoscersi e mettere i giocatori in condizioni di esprimersi - racconta Dionisi - Ci sono giocatori bravi, li devo mettere nelle possibilità di far bene".

"Vogliamo confermarci nell'identità" Sugli obiettivi in classifica, invece, la parola d'ordine resta la continuità con l'ambizione di confermare quanto fatto dal Sassuolo negli ultimi anni: "Il mondo del calcio va velocissimo, la cosa difficile è confermarsi. Io non porto innovazioni, sono un allenatore di calcio. Sarebbe folle non cercare di dare continuità a quanto fatto, non dico di classifica, ma parlo di identità. Il Sassuolo ha uno stile ben preciso. Lavoriamo per fare più punti possibili. Dobbiamo iniziare a conoscerci e io cercherò di metterci qualcosa, ma l'obiettivo è confermarci. Non è semplice perché ci sono club che stanno investendo tanto. L'obiettivo è confermare quello di buono è stato fatto in questi anni, soprattutto l'anno scorso".

"Bajrami? È bravo, ma non ne abbiamo parlato" leggi anche Calciomercato, news e trattative in tempo reale Dionisi, inoltre, ha parlato di mercato con Nedim Bajrami, centrocampista di proprietà dell'Empoli, nel mirino: "Bajrami è un giocatore bravo ma non ne abbiamo parlato. Non credo che un allenatore abbia bisogno di portarsi dietro i giocatori se i calciatori ci sono. Il Sassuolo ha tanti giocatori bravi, penso che la maggior parte rimarranno e attraverso la conoscenza e il ritiro le cose si valuteranno. Non siamo entrati nello specifico, tanto meno non da parlarne qua".