Inter: Bellerin resta in pole come vice Hakimi, ma c'è un problema

Il giorno dopo la cessione ufficiale di Achraf Hakimi al PSG, l'Inter pensa a come sostituire l'esterno marocchino. Tra i preferiti per la fascia destra c'è Hector Bellerin, per cui l'Arsenal ha però aperto soltanto al prestito con obbligo di riscatto e non al diritto.