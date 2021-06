Belotti: "Niente calcoli, io ho voglia di giocare"

L'attaccante della Nazionale azzurra a Sky Sport: "Non ci faremo condizionare ma scenderemo in campo solo per vincere, senza fare calcoli. La voglia di giocare per l'Italia è tanta e chiunque scenderà in campo, darà il massimo. Può essere che la considerazione verso di noi stia crescendo, ma dobbiamo continuare a giocare con umiltà per fare un grande Europeo. È un desiderio che abbiamo dal 2018, da quella disfatta Mondiale: la voglia di riscatto vive dentro di noi"

Sei punti in due partite e qualificazione già conquistata, l'Italia si prepara ad affrontare l'ultima gara del girone contro il Galles. Nessun calcolo, la Nazionale di Mancini scenderà in campo per vincere. A garantirlo è Andrea Belotti: "Io personalmente, ma anche tanti miei compagni, non ci facciamo condizionare ma scendiamo sempre in campo con la voglia di vincere, restando sempre concentrati sul primo obiettivo, che oggi è la partita con il Galles – le sue partite a Sky Sport - Siamo consapevoli di dover fare una grande prestazione, senza fare calcoli ma scendendo in campo per vincere. La voglia di giocare è sempre tanta, è dentro di noi e vive. Chiunque in questa squadra vuole giocare, quando c'è l'opportunità di farlo bisogna dare il massimo perché rappresentiamo tutti gli italiani e il nostro obiettivo è fare un grande Europeo e arrivare fino in fondo".