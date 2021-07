L'ex capitano giallorosso, intervistato a margine di un evento benefico in Sardegna, ha commentato la prossima stagione della Roma e la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. "Arrivi in fondo solo sei sei un gruppo solido e l'Italia ha dimostrato di avere certi valori"

Che Roma sarà con José Mourinho? È una domanda che in molti si stanno facendo nelle ultime ore. La risposta ha provato a darla Francesco Totti che, intervistato in Sardegna a margine dell'evento benefico Lexus Padel Vip Cup, spera in una grande stagione per i giallorossi. "Spero di vedere una Roma forte, competitiva, che possa ambire a grandi trofei. Con un personaggio del genere in panchina credo che la società farà grandi acquisti". L'ex attaccante commenta anche le esclusioni di alcuni elementi della rosa operate da allenatore e società: "Da fuori siamo tutti bravi, sono scelte che sono state prese e vanno rispettate. Se Mourinho decide una cosa è quella". Poi Totti chiude l’argomento Roma con una battuta su Friedkin: "Il cellulare è sempre acceso, ogni volta che si fa una battuta viene creato un caso".