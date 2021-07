Ribery: "Volevo restare, c'è stato poco rispetto"

Dopo due anni l'avventura di Franck Ribery con la Fiorentina è finita. Un epilogo non dettato dalla volontà dell'attaccante francese, che ha svelato il suo rammarico per l'addio alla viola: " Volevo continuare con la Fiorentina un altro anno, ma è andata diversamente - racconta Ribery a Toscana Tv - Non ho mai voluto parlar male della società. Diciamo che l’ultimo periodo è stato un po’ difficile. Io in questi due anni ho dato sempre il massimo, questa è la mia mentalità. È stata dura perché nell'ultimo mese nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi hanno mancato un po’ di rispetto. Mi è sembrato che questi due anni in cui ho dato tutto non siano stati così riconosciuti". Testa al futuro lontano da Firenze, quindi, con Ribery che vorrebbe restare in Serie A: " Non so dove andrò, vorrei giocare ancora in Italia ".

"Non pensavo di lottare per salvarci"

leggi anche

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022. FOTO

La Fiorentina, però, resta nel cuore di Ribery. Due anni intensi, ma vissuti con una classifica diversa dalle aspettative: "Sono venuto per portare qualcosa in più, non pensavo di lottare per salvarci in questi due anni - ammette il francese -, ma nel futuro c’è la potenzialità per fare davvero delle belle cose. Spero che la Fiorentina torni ad alti livelli, i tifosi meritano di più. Per me sono stati due anni veramente belli e sono molto contento perché ho conosciuto tante persone, una città bella ed i suoi tifosi. Anche nello spogliatoio è stata una bella esperienza, ho dato il massimo per la società e per la squadra. Peccato, pensavo di continuare un anno in più con la Fiorentina, però così è la vita e così è il calcio".