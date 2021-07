Roma, i giocatori che non vanno in ritiro

Mourinho taglia dai convocati per il ritiro estivo diversi giocatori, mettendoli direttamente sul mercato: Pedro, Kluivert, Fazio, Santon, Olsen, Nzonzi, Coric e Pastore. Non dovranno neppure presentarsi a Trigoria. Sono stati avvertiti con una lettera, si organizzeranno con i loro procuratori per trovare altre squadre.