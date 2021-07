Il nuovo portiere dei giallorossi si è presentato in un'intervista ai canali ufficiali del club: "Ero alla ricerca di nuova sfida, arrivo in una grande squadra dove posso lottare per dei titoli". Tanti gli stimoli: "La Serie A mi affascina, essere allenato da Mourinho è un sogno". Poi sui tifosi: "Ho già sentito il loro affetto" Condividi:

Continuare a crescere, imparare e soprattutto vincere titoli. Rui Patricio, da martedì ufficialmente il nuovo portiere della Roma, ripete i suoi tre obiettivi più volte durante la prima intervista affidata ai canali del club giallorosso. "Sono molto felice di essere qui, è un'opportunità per crescere e migliorare. Arrivo con la massima fiducia per fare del mio meglio e aiutare la squadra a vincere dei titoli", le parole del portoghese che, per iniziare la nuova avventura, ha anticipato di una settimana il suo rientro dalle vacanze. Da tempo era ormai promesso sposo della Roma: "Quando ho saputo dell'interessamento sono rimasto molto contento perché desideravo una nuova sfida. Ringrazio il Wolverhampton per l'opportunità di giocare in Premier League. Per me sono come una famiglia e porterò il club nel cuore, ma la chiamata della Roma era un'opportunità importante per essere parte di un grande club e lottare per dei trofei".

"Mourinho tra i migliori al mondo, un sogno giocare per lui" vedi anche Audio choc di Perez: "CR7 imbecille, Mou viziato" Reduce dall'esperienza di Euro 2020 con il Portogallo, per Rui Patricio dopo la Primeira Liga e la Premier League si apriranno ora le porte della Serie A: "Un campionato dove potrò sfidare grandi squadre e giocatori con tanti club che lottano per gli stessi obiettivi. Per me sarà un'opportunità giocare in un nuovo torneo e poter vivere che cos'è la Serie A, l'idea mi affascina". Così come quella di poter lavorare agli ordini del connazionale José Mourinho: "Sarà la prima volta insieme. Lui è uno dei migliori al mondo e per qualsiasi atleta è un sogno poter essere allenato da lui. Sicuramente questo è un altro aspetto che mi ha affascinato, un grande valore aggiunto per poter migliorare". Portoghese è anche il General Manager del Club, Thiago Pinto: "Mi ha illustrato il progetto: sogno di poter vincere dei titoli e, oltre ad arrivare in un grandissimo club, questo è quello che più mi ha convinto".